وزير الطاقة الأمريكي لقادة قطاع النفط: استعدوا لقيود أمريكية محتملة على صادرات الديزل

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لقادة صناعة النفط، إن عليهم أن يستعدوا لقيود أمريكية محتملة على صادرات الديزل وسط اشتداد الجدل داخل الإدارة الأمريكية حول مثل تلك الخطوة.

جاءت رسالة "رايت" خلال مكالمات هاتفية مع مسئولي الشركات في وقت متأخر من أمس الأول الثلاثاء، بحسب مصادر مطلعة، وذلك بعد ساعات من قول الرئيس دونالد ترامب إنه حث مسؤولي الإدارة على دراسة فرض قيود على الصادرات.

وكانت مسألة القيود المحتملة قيد المناقشة أمس الأربعاء، دون التوصل إلى قرار نهائي، فيما انقسم كبار مساعدي ترامب بشأن الفكرة.

وحذر مسئولون تنفيذيون في قطاع النفط البيت الأبيض، من أن أي حظر سوف يؤدي في النهاية إلى رفع التكاليف على مستوى العالم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووصفت المصادر المطلعة، المناقشات الداخلية والمكالمات مع قادة الصناعة، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، حيث إن الأحاديث كانت خاصة.

وتؤكد الخلافات بين مستشاري ترامب حول الفكرة والمعارضة من جانب الصناعة على قلة الخيارات الجيدة المتاحة أمام الرئيس للسيطرة على أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، التي تهيمن عليها مخاوف الناخبين تجاه تكاليف المعيشة.