مقتل 6 أشخاص جراء هجوم روسي شرقي أوكرانيا

أعلنت الشرطة الإقليمية في أوكرانيا، اليوم الخميس، مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مبنى زراعيا في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقالت الشرطة، إن 12 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم الذي وقع في بلدة ستارا هنيليزيا، التي تبعد عشرات الكيلومترات عن خط الجبهة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وتشن روسيا عملية عسكرية شاملة على أوكرانيا منذ فبراير 2022، وتسيطر حاليا نحو خمس أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

وتتركز المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل رئيسي في جنوب البلاد وشرقها.