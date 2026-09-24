ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، إذ كان مركز الزلزال في محافظة أورفة، حسبما قالت وكالة إدارة الكوارث.

وقالت الوكالة، إنه لم يتم تسجيل أضرار أو إصابات.

وذكرت شبكة سي إن إن تورك إنه شُعر بقوة الزلزال حتى مدينة ديار بكر، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة بجنوب شرق تركيا، على بعد نحو 160 كيلومترا.

وكان زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر قد ضربا جنوب شرق تركيا في فبراير 2023، كما شعر بهما أيضا سكان سوريا.

ولقى أكثر من 53 ألف شخص حتفهم في تركيا، بحسب الإحصاءات الحكومية، وتوفى آلاف آخرون في سوريا.