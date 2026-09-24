تعذّر على بعض موظفي شبكة CNN دخول البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الخميس، رغم صدور أمر قضائي يلزم إدارة ترامب بـ«إعادة وتفعيل واستعادة» تصاريحهم الصحفية فورًا.

وأصدر القاضي الفيدرالي تيموثي كيلي، قبيل الساعة 1:00 صباح الخميس بقليل، أمرًا يقضي بأن إلغاء الإدارة تصاريح دخول صحفيين من CNN وMS NOW وموقع Politico تم دون مراعاة «الإجراءات القانونية الواجبة والمستوفية للمعايير الدستورية».

ومع ذلك، مُنعت مراسلة CNN بيتسي كلاين ومصور صحفي من دخول مجمع البيت الأبيض في وقت مبكر صباح الخميس، قرابة الساعة 6:00 صباحًا. ولم يُقدم أي سبب لمنعهما من الدخول، وستواصل CNN محاولاتها لدخول البيت الأبيض مع بدء ساعات العمل الرسمية.

وتمكن أحد منتجي CNN من دخول البيت الأبيض باستخدام تصريحه بعد الساعة 6:00 صباحًا، لكن لم يتضح على الفور سبب حصوله على معاملة مختلفة.

وكان قد مُنع دخول كلاين إلى المجمع للمرة الأولى، السبت، كما صُودر تصريح دخولها الصحفي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، حظر دخول المؤسسات الإعلامية الثلاث إلى البيت الأبيض.

كما مُنع مراسل من Politico، ومراسل ومصور من MS NOW، من دخول مجمع البيت الأبيض لدى وصولهم إلى العمل، صباح السبت.

ورفعت المؤسسات الإعلامية الثلاث دعوى قضائية للمطالبة باستعادة حقها في الدخول.