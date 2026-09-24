أكد أنتوني جوردون، لاعب المنتخب الإنجليزي، أن «الأسود الثلاثة» بحاجة إلى الاعتماد على أسلوبهم الخاص بدلًا من محاولة محاكاة طريقة لعب المنتخب الإسباني، مشيرًا إلى امتلاك إنجلترا مجموعة من نقاط القوة التي تميزها عن منافسيها.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة إسبانيا، بطلة العالم، يوم السبت المقبل، في أول مباراة للفريق منذ مشاركته في بطولة كأس العالم، حيث تحدث جوردون عن الفوارق الفنية بين المنتخبين خلال وجوده في مركز سانت جورج بارك.

وقال جوردون، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه لم يشعر بهذا القدر من التأثر بعد مباراة كرة قدم من قبل، في إشارة إلى خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن تلك التجربة يمكن أن تتحول إلى حافز لتحقيق نتائج أفضل مستقبلًا.

وأضاف: «هذه الندبة لا يجب أن تكون أمرًا سلبيًا، لأنها ربما تقودنا إلى الفوز بالبطولات المقبلة».

وتابع: «لا يمكننا الاستمرار في النظر إلى الدول الأخرى ومحاولة أن نكون مثلها، لأننا لسنا مثلهم. نحن إنجليز ولدينا نقاط قوة خاصة بنا لا يمتلكونها، لذلك ربما علينا أن نبدأ في اللعب بالطريقة التي نجيدها».

وأوضح لاعب المنتخب الإنجليزي أن تجربته في الدوري الإسباني، إلى جانب احتكاكه بعدد من أبرز اللاعبين الإسبان، منحته فرصة للتعرف بشكل أكبر على الفوارق بين أسلوب كرة القدم في إسبانيا وإنجلترا.

ويرى جوردون أن محاولة تطبيق أسلوب المنتخب الإسباني القائم على الاستحواذ والتمرير المتقن على اللاعبين الإنجليز ليست بالضرورة الخيار المناسب، في ظل اختلاف الإمكانات والخصائص التي يتمتع بها لاعبو كل منتخب.

وقال: «أتحدث من وجهة نظر أشعر معها بأننا نحاول تقليد إسبانيا».

وأضاف: «بما أنني موجود في إسبانيا، أدرك أننا نملك لاعبين على نفس القدر من الجودة، لكن لديهم قدرات مختلفة. فلماذا نحاول جعل هؤلاء اللاعبين مثل اللاعبين الإسبان؟ لأن اللاعبين الإسبان يفتقدون بعض الأشياء التي نمتلكها، والعكس صحيح».

وأشار جوردون إلى أن المنتخب الإسباني يتميز بقدرته على الاحتفاظ بالكرة، بينما يمتلك المنتخب الإنجليزي خصائص أخرى، من بينها القوة البدنية واللعب المباشر، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من نقاط القوة الخاصة باللاعبين الإنجليز.

وكان المنتخب الإنجليزي قد خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي من كأس العالم، قبل أن يحقق الفوز على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، لينهي مشاركته في البطولة بانتصار.

وأثارت الخسارة أمام الأرجنتين انتقادات بشأن التغييرات التكتيكية التي أجراها المدير الفني توماس توخيل خلال المباراة، والتي تضمنت استبدال جوردون، صاحب هدف المنتخب الإنجليزي، والاعتماد على خمسة مدافعين.

وبعد التعديل التكتيكي، تمكن المنتخب الأرجنتيني من استغلال المساحات والضغط بشكل أكبر، ليسجل إنزو فرنانديز هدف التعادل، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.