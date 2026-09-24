لجنة الانتخابات الإسرائيلية تستبعد الأحزاب العربية من انتخابات أكتوبر

منعت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأحزاب العربية من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، في حين رفضت طلبًا لاستبعاد حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، حسبما أفادت قناة "كان" التلفزيونية التي تديرها هيئة البث الإسرائيلية أمس الخميس.

ورفضت اللجنة طلبًا لاستبعاد حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير، من المشاركة في الانتخابات.

وكانت اللجنة قد صوّتت يوم الأربعاء بأغلبية 18 صوتًا مقابل 5 على استبعاد حزب القائمة العربية الموحدة "راعم" الإسلامي المحافظ، بقيادة منصور عباس، فضلًا عن القائمة الانتخابية المشتركة المكوّنة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحركة العربية للتغيير (تاعال) والتجمع الوطني الديمقراطي (بلاد).

كما تم منع عدد من أعضاء البرلمان من الترشح بشكل فردي.

واستندت الطلبات المقدمة ضد مشاركة هذه الأحزاب إلى مزاعم بأنها تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وقد أدانت الأحزاب القرار ووصفته بأنه "سياسي وعنصري ومناهض للديمقراطية".

ولا تزال القرارات المتعلقة بالقوائم الانتخابية غير نهائية، إذ يمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا، التي من المرجح أن تقوم الأخيرة بإلغائها.