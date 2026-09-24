حسام حسن: نعاني على مستوى كل المراكز ولا يوجد نجم في الدوري

طالب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، مدربي الدوري المصري بتغيير أسلوب اللعب، مؤكدًا أن الكرة المصرية تعاني على مستوى جميع المراكز.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أنجولا في العاشرة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «سعيد بطموح الجماهير، والحالة التي رأيتها في مصر وأشكر الله أننا سبب في هذه الحالة، وأضع أمام عيني الجمهور المصري وأن يكون سعيدًا بلاعبيه، نعم فترة التوقف الدولي قصيرة ولكن لا أعذار لدي».

وأوضح: «لدينا إصابات ولكن لن أشتكي يومًا منها، ولكن عندنا إصابات غير ياسر وحمدي وإيقاف مروان عطية، عندنا إصابة تريزيجيه، وعندنا إصابة هيثم حسن، قادم مصاب ونحاول أن يلحق بالمباراة عبر تكثيف البرنامج العلاجي، وكذلك إمام عاشور عائد من إصابة ونسعى لتجهيزه».

وأضاف: «أريد أن يقولي لي أحد اسم لاعب نجم من الدوري المصري، أو فريق جامد، الفرق التي نواجهها كلها محترفة بينما نحن منتخب من المحليين، أنا فخور بمنتخب المحليين ولكن أتمنى أن الأندية تلعب كورة أفضل وأقوى ويرتفع المستوى الفني والبدني».

وتابع: «اخترت عمر فايد بعد إصابة ياسر إبراهيم وحمدي فتحي لأنني أراه الأفضل، الكرة المصرية تعاني على مستوى مركز الدفاع، وعلى مستوى كل المراكز لدينا مشاكل في كل مركز من مراكز الملعب».

وأتم: «فترة التوقف الدولي لا تسعفني لتتغير مستوى اللاعبين، فهي لا تتعدى الـ9 أيام ونخوض مباريات وسفر، فيما يكون التدريبات تقريبا يومين فقط».