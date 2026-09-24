مصر تثمن العقوبات البريطانية والأوروبية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن إعلان نيويورك استهدف صياغة رؤية متكاملة سياسية وإنسانية واقتصادية وأمنية وقانونية للتعامل مع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بغرض تحقيق السلم والأمن للجميع، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في التزام الجانب الإسرائيلي تجاه حل الدولتين وغياب الشريك في الجانب الإسرائيلي.

وأعرب في كلمته خلال اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين على هامش انعقاد الجمعية العامة بالأمم المتحدة، مساء اليوم، عن تقدير مصر لقرار الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وأشار إلى اتساع نطاق التدابير التي اتخذتها دول متعددة مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، والتي شملت حظر أو تقييد استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستوطنين والجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني، فضلا عن اتخاذ تدابير تستهدف تمويل وتيسير الأنشطة الاستيطانية.

وأكد دعم مصر الكامل للبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك والنرويج وأيرلندا وبولندا وفنلندا وإسبانيا والبرتغال والسويد، بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوطنية والأوروبية لتقييد التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف والإرهاب من المستوطنين.

وأوضح أن هذه المواقف تدعم المساعي الجماعية للدفع قدما بحلحلة الجمود الحالي في عملية السلام، والتمسك بخيار حل الدولتين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته الحرة المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتقيم علاقات طبيعية في محيطها الجغرافي وتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.