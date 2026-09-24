بريطانيا تقدم مساعدات بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن ‌تقديم مساعدات بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني مخصصة ⁠للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن هذا التمويل من شأنه ‌أن ⁠يسهم في توفير الرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي ⁠والنظافة العامة وإدارة النفايات ودعم الحماية للسكان ⁠في كل من قطاع ⁠غزة والضفة الغربية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي السياق ذاته، أشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان سابق بقرار 12 دولة بينهم بريطانيا وفرنسا بشأن فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووصفتها بأنها خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت إنها ترحب "بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.