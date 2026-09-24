- رئيس الوزراء الإسرائيلي يعدد غزة ولبنان والضفة واليمن وإيران والعراق وسوريا ضمن جبهات المواجهة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل خاضت حربًا على 7 جبهات خلال السنوات الأخيرة، شملت حركة حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والضفة الغربية المحتلة، والحوثيين في اليمن، وإيران، وفصائل مسلحة في العراق وسوريا.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، أن هذه الأطراف سعت، حسب زعمه، إلى القضاء على إسرائيل، قائلًا إن بلاده «لم تنهَر» ووجهت إليها «ضربات قاضية».

وتأتي تصريحات نتنياهو فيما لا تزال عدة جبهات مفتوحة؛ إذ يستمر القتال الأمريكي الإيراني منذ فبراير، فيما تتواصل الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان، وتشهد الضفة الغربية المحتلة عمليات عسكرية إسرائيلية وهجمات فلسطينية وعنفًا من المستوطنين.

وادعى نتنياهو أن إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة، وجهت ضربة شديدة للبحرية الإيرانية، كما تفاخر بقتل عدد من أبرز خصوم إسرائيل، بينهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وتؤكد تقارير مستقلة مقتل خامنئي في الضربات الإسرائيلية الأمريكية التي افتتحت الحرب مع إيران في 28 فبراير 2026، فيما قتل نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر 2024، وقتل السنوار خلال عملية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة في أكتوبر من العام نفسه.

وقال نتنياهو إن هناك جماعات وقيادات أخرى تحاول، حسب تعبيره، إعادة تنظيم صفوفها واستهداف الإسرائيليين، مستخدمًا ذلك لتبرير استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها حكومته على عدة جبهات.