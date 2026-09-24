 انسحاب وفود من قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة نتنياهو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انسحاب وفود من قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة نتنياهو


نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 9:25 م

شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، انسحاب عدد من الوفود خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مشهد احتجاجي تزامن مع صعوده إلى المنصة وإلقائه خطابه أمام اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة.

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد دعت البعثات الدبلوماسية، قبل كلمة نتنياهو، إلى الانسحاب من القاعة خلال خطابه، في إطار الاحتجاج على سياسات الحكومة الإسرائيلية وعملياتها العسكرية.

وهاجم نتنياهو الوفود التي غادرت القاعة، واصفًا المنسحبين بـ«الجبناء»، كما طالب من يشاركونهم الموقف بين الحاضرين بالمغادرة أيضًا.

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