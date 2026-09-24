وزير الخارجية الإسباني: ملتزمون بتوحيد الحكم الفلسطيني بين الضفة وغزة تحت حكومة موحدة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين يمثل - أكثر من أي وقت مضى- مفتاح التقدم والتوافق ونحو تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين على هامش انعقاد الجمعية العامة بالأمم المتحدة، مساء اليوم، أن قطاع غزة لا يزال يشهد هجمات متواصلة وحالة إنسانية كارثية، في حين يتدهور الوضع في الضفة الغربية بشدة جراء عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات والاستمرار في انتهاك القانون الدولي.

وأكد التزام إسبانيا الصارم بتوحيد الحكم الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة حكومة موحدة.

وأشاد الوزير بالتقدم المحرز من قبل السلطات الفلسطينية في مجالات الإصلاح، ولا سيما ما يخص الخطة السياسية والانتخابات المقبلة، التي تعد فرصة مذهلة لتنشيط السلطة الوطنية التي تعتبر حليفا لإسبانيا من أجل السلام.

وحذر من أن إطار حل الدولتين يواجه خطرا وتهديدا شديدين، في ظل الإجراءات المنهجية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وتؤدي إلى تآكل الفرص، والذي يستوجب العمل المشترك لمواجهة هذه الانتهاكات الأحادية للقانون الدولي.

وشدد على عدم إمكانية القبول باستمرار العنف أو تكريس "حرب أبدية" في الشرق الأوسط، داعيا إلى مواجهة خطاب الكراهية والانتقام والتمييز عبر فرض سردية خاصة تقوم على السلام.

ولفت إلى اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وصولا إلى حظر التجارة واستقبال منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدا استمرار بلاده في اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواجهة أي مخاطر تهدد قابلية تطبيق حل الدولتين، بالتوازي مع مواصلة الجهود لحشد الاعتراف الدولي كامل الأهلية بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.