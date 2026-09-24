المصرى يفوز بتسعة أهداف في مباراة ودية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على فريق القابوطي بنتيجة 9 أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

ويستعد المصري لخوض مباراته في الجولة الأولى من منافسات كأس عاصمة مصر، والتي تجمعه بفريق سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر المقبل، على ستاد السويس الجديد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بستة أهداف دون رد، سجلها كريم بامبو 5 أهداف، فيما أحرز أحمد القرموطي هدفًا.

وفي الشوط الثاني، أضاف المصري ثلاثة أهداف جديدة عن طريق عبد الله الزياني، وعبد الرحيم دغموم، ومحمد مخلوف، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البورسعيدي بتسعة أهداف نظيفة.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل ضم: عصام ثروت في حراسة المرمى، عبد الوهاب نادر، محمد هاشم، مصطفى العش، أحمد القرموطي، محمود حمادة، مصطفى أبو الخير، كريم بامبو، مصطفى زيدان، أحمد شرف، ومحمد الشامي.

وفي الشوط الثاني، شارك كل من كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد شكري، محمد مخلوف، ياسين الملاح، خير الدين طوال، عبد الرحيم دغموم، عبد الله الزياني، ومنذر طمين.