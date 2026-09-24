طالب ينهي حياة والده بزعم خلافات مالية في البحيرة

شهدت قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة مأساوية، بعدما أقدم طالب على إنهاء حياة والده، الذي يعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات مالية.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على والده داخل مسكنهما بقرية زهرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، برئاسة العميد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والمقدم محمود قاسي، رئيس مباحث مركز كفر الدوار، لإجراء الفحص والتحريات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ونجله، بزعم رفض الأب منحه مبالغ مالية للإنفاق، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء، حيث أحضر المتهم سلاحا أبيض (سكين) واعتدى به على والده، محدثا إصاباته التي أودت بحياته.

وعقب الواقعة، أبلغ المتهم عن نفسه، وظل بجوار جثمان والده حتى وصول القوات، حيث تم ضبطه والتحفظ على السلاح المستخدم، وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى كفر الدوار العام، والتحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، مع استخراج تصريح الدفن، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف كل ملابسات الواقعة.