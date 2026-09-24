الخارجية الفرنسية: عبور طائرة نتنياهو الأجواء الفرنسية يتوافق مع القانون الدولي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، للصحفيين إن إذن عبور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجالها الجوي كان "متوافقا تماما مع القانون الدولي".

وأضاف كونفافرو: "لا يفرض نظام روما الأساسي أي التزامات على الدول فيما يتعلق بتحليق طائرة تابعة لدولة ما فوق أراضيها، إذا كان على متنها راكب صدرت بحقه مذكرة اعتقال"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجاء هذا التصريح تأكيدا لتمسك فرنسا بقرارها بشأن السماح لطائرة نتنياهو بعبور مجالها الجوي في طريقها إلى الأمم المتحدة اليوم الخميس، قائلة إن القانون الدولي ‌لا يفرض اتخاذ أي إجراء رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وفرنسا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة رسميا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال المشتبه بهم الذين يدخلون أراضيها. ⁠

ولا يستطيع نتنياهو السفر إلى دول كثيرة بسبب مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه وبحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وتزعم عدم ارتكاب جرائم حرب في غزة في أعقاب السابع من أكتوبر 2023.

وأظهر تطبيق تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24" أن طائرة نتنياهو حلقت فوق اليونان وإيطاليا وفرنسا.

وقال متحدث باسم ⁠وزارة الخارجية الإيطالية إن من غير الممكن الإجابة على الفور بشأن ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد طلبت إذنا بالتحليق في الأجواء الإيطالية.