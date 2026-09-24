محمد هاني: لم تعد هناك مباراة سهلة في إفريقيا

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أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني المصري والنادي الأهلي، صعوبة مواجهة أنجولا، في مستهل مشوار الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أنجولا في العاشرة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال محمد هاني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «لم تعد هناك مباراة سهلة أو فريق غير قوي في إفريقيا».

وأضاف: «كافة فرق إفريقيا تضم محترفين في قوامها الكامل، وأي لاعب في منتخب مصر يخوض المباريات بقمة مستواه».

وأتم: «الجميع شاهد ما قدمناه في كأس العالم وهو ما أعاد هوية منتخب مصر، وأتمنى أن نستطيع الاستمرار في تقديم مستويات كبيرة».