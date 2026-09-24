لاعب أنجولا عن مواجهة صلاح: كنت أشاهده في «البلايستيشن»

تحدث مارسوني سامبو، لاعب منتخب أنجولا، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، في مستهل مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، مؤكدًا أن خوض المباراة في القاهرة يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له ولزملائه.

وقال سامبو إن الظهور الأول بقميص منتخب بلاده أمام مصر سيكون بمثابة تجربة استثنائية، خاصة مع الأجواء الجماهيرية المنتظرة في القاهرة، موضحًا أن خوض مباراة أمام أكثر من 70 ألف مشجع سيكون اختبارًا قويًا له في بداية مشواره الدولي.

وأضاف: «اللعب في مباراة بهذه الأجواء يُعد هدية ترحيبية رائعة، وستكون مواجهة مثيرة وصعبة بالنسبة لنا. نحن نعرف طبيعة الأجواء في أفريقيا، فالجماهير هناك متعلقة بكرة القدم لدرجة أنها قد تترك كل شيء من أجل مشاهدة مباراة».

وتابع لاعب أنجولا: «ستكون أجواء تليق بأكبر المباريات، وستكون بمثابة تغيير كبير في وتيرة اللعب بالنسبة لي، لكنها تجربة ستجعلني لاعبًا أقوى».

وتطرق سامبو إلى إمكانية مواجهة محمد صلاح خلال المباراة، مؤكدًا أن اللعب أمام أحد أبرز نجوم كرة القدم سيكون تجربة مختلفة بالنسبة له، بعدما كان يشاهد مثل هذه المواجهات في السابق عبر ألعاب الفيديو.

وقال: «إنها مواجهة كنت أشاهدها عندما كنت أتابع أبناء إخوتي وهم يلعبون على البلايستيشن».

ويأمل سامبو أن تكون مواجهة مصر نقطة انطلاق لمسيرته مع منتخب أنجولا، بعدما انتظر سنوات طويلة لتحقيق حلمه في تمثيل بلاده، مؤكدًا تطلعه إلى استغلال الفرصة وترك بصمة مع المنتخب الوطني.