أغلق مئات المتظاهرين شوارع قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، احتجاجًا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، وسط اعتقالات طالت عشرات المشاركين.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن المحتجين جلسوا وسط الطريق لأكثر من ساعة، ما دفع المركبات الرسمية المتجهة إلى مقر المنظمة الدولية إلى تغيير مساراتها، مرددين هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة.

وبحسب شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، تركز إغلاق الطريق في الاتجاه الشمالي للجادة الأولى عند تقاطعها مع الشارع 39 شرق مانهاتن، مع انتشار عناصر الشرطة في موقع الاحتجاج.

وأفاد مراسل «تايمز أوف إسرائيل» في نيويورك باقتياد الشرطة صفًا طويلًا من المتظاهرين مكبلي الأيدي إلى حافلة للشرطة، خلال تجمع تقوده منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، بمشاركة المرشح الديمقراطي للكونجرس براد لاندر.

وردد مشاركون قرب موقع الاعتقالات هتافات تطالب بالحرية لفلسطين، فيما حمل بعض المحتجين شعارات تدعو إلى توجيه التمويل إلى احتياجات الناس بدلًا من القنابل.