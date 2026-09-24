وزير البترول يبحث مع «بي بي» العالمية خطط أعمالها في مصر وبرامج الحفر والاستكشاف

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «بي بي» البريطانية، ضم جوردون بيريل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لشئون الاستكشاف والإنتاج، والمهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس وائل شاهين رئيس بى بى مصر، حيث تناول اللقاء الأولويات المستقبلية لشركة «بي بي» العالمية وخطط أعمالها في مصر، وبرامج الحفر والاستكشاف وتنمية الإنتاج، والتوجهات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.



واستعرض مسئولو شركة بي بي برنامج الحفر الحالي للشركة، الذي بدأ في أبريل من العام الجاري، لحفر أربع آبار مؤكدة باستثمارات إجمالية 700 مليون دولار، كما استعرضوا النجاح الأخير للبئر الأول "فيوم 4" الذي بدأ الإنتاج وتم ربطه بالشبكة القومية للغازات الطبيعية لضخ حوالى 80 مليون قدم مكعب يوميًا قبل الموعد المخطط له بعامين.

وقد انتقل الحفار بالفعل إلى موقعه التالي لبدء حفر بئر غراب الاستكشافي، على أن يقوم بعد ذلك بحفر بئرين استكشافيين في المياه العميقة بشكل متتال لصالح شركة أركيوس المشتركة، التي تمتلك فيها بي بي حصة 51 % وXRG حصة %49.

كما تناول اللقاء التوجه الاستراتيجي والأولويات لشركة بي بي العالمية، إلى جانب خطط الأعمال المستقبلية وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على استدامة عمليات الإنتاج والاستكشاف في مناطق امتياز شركة «بي بي» بمصر، والتأكيد على استمرار برامج العمل المخططة ، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتنمية موارد البترول والغاز.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة والانضباط في إدارة الثروات الطبيعية، وحرصها على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر للشركاء، يقوم على وضوح القواعد واستقرارها، بالتوازي مع صون حقوق الدولة المصرية وتعظيم العائد من مواردها الطبيعية.