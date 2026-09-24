سلام يدعو إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، إيران إلى "ترشيح سفير جديد لها في لبنان".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سلام مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس.

وأكد سلام أن "لبنان دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده، ولا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل"، وقال: "إن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة، تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله، وعدم التدخل في شئون الآخر، وعلى المصالح المشتركة".

وأضاف: "نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو".

وأكد سلام أن "الأولوية هي لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أبلغت في مارس الماضي القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، قرار الدولة اللبنانية سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، ومطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية.