ماكرون: فرنسا ترسل قوات للدفاع عن ميناء ينبع السعودي

قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن فرنسا سترسل قوات للدفاع عن منشأة نفطية في السعودية، في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا في أوروبا بسبب الحرب الأمريكية ضد إيران، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ماكرون، في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس، إنه سيرسل جنودا ودعما عسكريا للمساعدة في حماية ميناء ينبع السعودي. وتعرضت السعودية لهجوم من الحوثيين اليوم، وقالت السعودية إنها اعترضت صواريخ جرى إطلاقها باتجاه ميناء ينبع على البحر الأحمر ومدينة الطائف.

وقال ماكرون: "سنرسل معدات عسكرية - أي جنودا وأنظمة رادار وأنظمة دفاع - لحماية منشأة ينبع على البحر الأحمر"، مضيفا أن الجيش الفرنسي لن يشارك في القتال. وأضاف: "لن نتدخل في أي نزاع، لكن ستقتصر المهمة على حماية هذه المنشأة".