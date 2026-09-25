كوت ديفوار تهزم غانا بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2027

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا مهمًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد، بعدما نجح ماليك يالكويه في هز شباك غانا بالدقيقة 44، ليمنح فريقه الأفضلية قبل الذهاب إلى غرف الملابس.

وواصل منتخب كوت ديفوار أفضليته في الشوط الثاني، وتمكن فرانك كيسيه من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 58، بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح الأفيال.

وحافظ المنتخب الإيفواري على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد أول 3 نقاط له في مشوار التصفيات، ويعتلي صدارة المجموعة الثالثة.

في المقابل، استهل منتخب غانا مشواره في التصفيات بالخسارة، ليبقى دون رصيد من النقاط ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة.

وتقام مباراة جامبيا والصومال، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً، لاستكمال مواجهات الجولة الأولى.