- الوزير ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مجمعات إنتاجية ويشيدان بقدرتها على دعم الصادرات

اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم، جولته بمصانع الإسكندرية برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتفقد مجمع شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجمع مصانع شركة فارما بلاست لتصنيع المستلزمات الطبية، وذلك بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة.

استهل وزير الصناعة جولته بتفقد المجمع الصناعي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المقام على مساحة 420 ألف متر مربع بخط رشيد، باستثمارات تبلغ 24 مليار جنيه ورأس مال 3 مليارات جنيه، حيث تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمصانع الشركة إلى نحو 1.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية عالية الجودة، تشمل 1.097 مليون طن من أسمدة اليوريا العادية والمخصوصة و725 ألف طن من نترات النشادر، إلى جانب الأمونيا السائلة والسماد السائل ومنتجات جديدة ذات قيمة مضافة.

وكان في استقبال الوزير المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، حيث تفقد مصانع الشركة الثلاثة وخطوط إنتاج الأمونيا واليوريا والنترات والحامض واليوريا المخصوصة، كما اطلع على منظومة التشغيل والتحكم والتحول الرقمي ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وشملت الجولة وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي "زد إل دي" بطاقة تصميمية تصل إلى 650 مترا مكعبا في الساعة، والتي تتيح معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، بما يدعم الاستدامة البيئية وترشيد الموارد المائية، إلى جانب خفض استخدام الكيماويات وإنتاج سلفات النشادر كمنتج ثانوي يمكن الاستفادة منه في الأغراض الزراعية.

وأكد المهندس خالد هاشم أن شركة أبو قير للأسمدة تمثل صرحا صناعيا مصريا عريقا في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والسائلة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدا بإمكاناتها الإنتاجية والفنية ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات وتوفير موارد النقد الأجنبي.

وقال وزير الصناعة إن صناعة الأسمدة تأتي ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة، باعتبارها حلقة مهمة في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، لما توفره من قيمة مضافة وفرص عمل ودعم للأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن الحكومة حافظت خلال الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية على استقرار إمدادات الطاقة اللازمة للعملية الإنتاجية لقطاع الأسمدة، بما ساهم في استمرار الإنتاج وتمكين المصانع من تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات المصرية.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أهمية صناعة الأسمدة باعتبارها من الصناعات الحيوية الداعمة للقطاع الزراعي والأمن الغذائي، مشيرا إلى حرص المحافظة على دعم الكيانات الصناعية الكبرى وتشجيع خطط التطوير والتوسع مع الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، بما يعزز مكانة الإسكندرية كمركز صناعي وإنتاجي رئيسي.

وأوضح المهندس هاني ضاحي أن شركة أبو قير للأسمدة تنفذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأجل بالتعاون مع شركة ماكنزي العالمية، بهدف تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتسريع التحول الرقمي وخفض البصمة الكربونية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة.

واختتم وزير الصناعة جولته بتفقد مجمع مصانع شركة فارما بلاست لتصنيع المستلزمات الطبية بالمنطقة الحرة العامة، والمقام على مساحة 86.6 ألف متر مربع باستثمارات 124 مليون دولار ورأس مال 6.6 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 مليارات لاصقة جروح و550 مليون ضمادة سنويا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 50%.

وكان في استقبال الوزير الدكتور إيهاب جاد، رئيس الشركة، والصيدلي ممدوح عطية، الرئيس التنفيذي، حيث تفقد معرض المنتجات وخطوط إنتاج معالجة الورق بالسليكون والقماش غير المنسوج والبكر ومصانع النسيج والطباعة وخطوط إنتاج المنتجات النهائية المعقمة.

وتصدر الشركة 94% من إنتاجها السنوي إلى 95 دولة حول العالم بإجمالي صادرات يبلغ 64 مليون دولار، وتوفر نحو 2200 فرصة عمل، فيما تقوم بتصنيع 80% من الخامات المستخدمة في منتجاتها، وتمتلك 6 براءات اختراع.

وأوضح مسئولو الشركة أن فارما بلاست بدأت نشاطها عام 1985، وتتخصص في منتجات وضمادات العناية المتقدمة بالجروح والحروق واللاصقات ومستحضرات التجميل، كما تعد من كبار مصنعي المستلزمات الطبية لعدد من سلاسل الصيدليات وتجارة التجزئة في الاتحاد الأوروبي، ومن الموردين لوزارات الصحة في عدد من الدول الأوروبية.

وأكد المهندس خالد هاشم أن صناعة المستلزمات الطبية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الصادرات المصرية، لما تتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الجودة، مشيرا إلى أن المستلزم الطبي المصري أثبت كفاءة وتنافسية مكنته من التواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تقديم سبل الدعم والمساندة للتوسع في هذه الصناعة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتصنيع وتصدير المستلزمات الطبية عالية الجودة.

بدوره، أكد المهندس أيمن عطية أن الشركة تمثل نموذجا لصناعة المستلزمات الطبية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى امتلاك الإسكندرية مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتصديرية، وحرص المحافظة على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.