 إيهاب فهمي يشاهد عرض سابع سما في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيهاب فهمي يشاهد عرض سابع سما في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي


نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 12:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 12:21 ص

شاهد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء اليوم، العرض المسرحي "سابع سما"، من إنتاج فرقة مسرح الشباب، إحدى فرق البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، وذلك على مسرح بيرم التونسي، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج"، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

حضر العرض المخرج تامر كرم، مدير فرقة مسرح الشباب، والفنان محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية.

"سابع سما" من تأليف عمر رضا وإخراج محمد الحضري، وحصل العرض على جائزة أفضل مؤلف صاعد للمؤلف عمر رضا، وأفضل مخرج صاعد للمخرج محمد الحضري، خلال مشاركة العرض في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

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