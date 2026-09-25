وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس، وزير خارجية مالي عبد الله ديوب؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمالي، مؤكداً الحرص على البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب والتطلع لمواصلة زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال والشركات المالية للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة ٢- ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ في مدينة العلمين.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الافريقية، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.