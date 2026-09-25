نتنياهو يشن هجوما على زهران ممداني: «لا يمكنك إسكاتي»

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا إلى عمدة نيويورك زهران ممداني، على خلفية مواقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعمه تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا له: «لا يمكنك إسكاتي».

أضاف في تصريحات خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بعد انسحاب مجموعة كبيرة من الوفود الدبلوماسية الحاضرة؛ في رسالة اعتراض على السياسات الإسرائيلية والجرائم في قطاع غزة.

ووجه نتنياهو إلى ممداني سلسلة اتهامات تتعلق بمواقفه وعلاقاته السياسية، كما اتهمه بتكرار اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وزعم أن اليهود في نيويورك أصبحوا أقل شعورًا بالأمان منذ توليه منصبه.

- مذكرة الجنائية الدولية

وكان ممداني قد وصف نتنياهو بأنه «مجرم حرب»، مؤيدًا مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه عام 2024 على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب على غزة، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل.

وأكد ممداني في يوليو أن إدارته بحثت السبل القانونية المتاحة، قبل أن يقر بأن مدينة نيويورك لا تمتلك سلطة قانونية مستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة، مطالبًا الحكومة الفيدرالية بالتحرك بدلًا منها.