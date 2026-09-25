معهد الأورام يكشف تفاصيل شكوى مريضة بشأن طلب أموال مقابل تسهيل الخدمات

أعلنت إدارة المعهد القومي للأورام متابعتها لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى إحدى المريضات من بعض الإجراءات داخل العيادات الخارجية، وما تضمنته من ادعاءات تتعلق بسلوك بعض العاملين وتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل أو إنهاء بعض الإجراءات.

وأكدت إدارة المعهد أن المريضة تقدمت بالفعل بشكوى إلى مكتب مدير المستشفيات، وتم استقبالها والاستماع إليها ومناقشة ما ورد في شكواها، مع مطالبتها بتحديد الأشخاص أو الوقائع محل الادعاءات، سواء بالأسماء أو الأوصاف أو أماكن العمل أو توقيت حدوث الوقائع، حتى يتسنى تحديد المعنيين وفحص الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابعت الإدارة أنه تم عرض الاستعانة بمسؤولي الأمن بالمعهد لمساعدتها في تحديد أي أشخاص تقصدهم داخل العيادات، بالإضافة إلى إتاحة تقديم شكوى منفصلة بشأن واقعة أخرى ذكرت خلالها تعرضها لتجاوز لفظي من إحدى العاملات، مع التأكيد على إمكانية مراجعة ما يتوافر من تسجيلات كاميرات المراقبة والسجلات للتحقق من أي واقعة يمكن تحديد زمانها ومكانها، فيما أفادت المريضة بعدم رغبتها في تحديد أسماء أو بيانات الأشخاص الذين تشير إليهم.

وأكدت إدارة المعهد أن الشكوى المقدمة لن يتم تجاهلها، وسيتم إحالتها إلى الجهات المختصة بالمعهد لفحص ما ورد بها والتحقق من الوقائع التي يمكن التوصل إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة، دون استباق لنتائج الفحص أو توجيه اتهام إلى أي من العاملين دون دليل.

وتابعت الإدارة أنه فيما يتعلق بالخدمة الطبية للمريضة، فقد تم التعامل معها بصورة مستقلة تمامًا عن موضوع الشكوى، وتم التواصل مع المسؤولين بالعيادات لتيسير استكمال إجراءات صرف علاجها وفقًا للنظام المتبع، وبدأ بالفعل استكمال الإجراءات الخاصة بها.

وشددت إدارة المعهد على أن تقديم أي مريض لشكوى لا يؤثر بأي صورة على حقه في الحصول على الخدمة الطبية أو استكمال علاجه، ولا يشترط التنازل عن أي شكوى مقابل تقديم الخدمة.

كما أكدت إدارة المعهد القومي للأورام أنها لا تتهاون مع أي واقعة فساد أو استغلال أو طلب مبالغ مالية من المرضى خارج القنوات الرسمية، وفي الوقت ذاته تحرص على حماية حقوق وسمعة العاملين بها، وعدم توجيه اتهامات عامة إليهم دون وقائع أو أدلة محددة.

وأهابت إدارة المعهد بأي مريض لديه واقعة محددة أو دليل على طلب مبالغ مالية أو حدوث تجاوز من أي من العاملين، أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة بالمعهد، مع تقديم ما لديه من معلومات أو مستندات، وسيتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.