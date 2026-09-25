وزير الخارجية: ندعم العمل الأفريقي المشترك ونسعى لتعزيز دور الاتحاد في التعامل مع التحديات التي تواجه القارة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس، محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث سبل تعزير العمل الأفريقي المشترك.

وصرح السفير نادر ذكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استعرض التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للفعاليات الأفريقية المقرر عقدها بمدينة العلمين خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢٦، وفي مقدمتها منتدى العلمين أفريقيا، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على توفير كل سبل الدعم لإنجاح هذه الفعاليات بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون بين دول القارة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ودعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز دور الاتحاد في التعامل مع التحديات التي تواجه القارة لاسيما سبل دعم تسوية النزاعات وجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وهو الملف الذي يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ريادته داخل الاتحاد الأفريقي، كما استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لعقد النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نوفمبر ٢٠٢٦.

وفي سياق متصل، تبادل الجانبان الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في عدد من مناطق القارة، لاسيما السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول الأفريقية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات وتحقيق السلم والأمن والاستقرار، بما يهيئ الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.