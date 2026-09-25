 نتنياهو يزعم: قطر تمول «غسل أدمغة الشباب» وتركيا تبث «أكاذيب معادية للسامية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يزعم: قطر تمول «غسل أدمغة الشباب» وتركيا تبث «أكاذيب معادية للسامية»


نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 1:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 1:40 ص

 زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قطر وتركيا تلعبان دورًا في نشر خطاب معادٍ لإسرائيل، معتبرًا أن المعركة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تمثل إحدى الجبهات الرئيسية التي تواجهها حكومته.

أضاف في تصريحات خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بعد انسحاب مجموعة كبيرة من الوفود الدبلوماسية الحاضرة؛ في رسالة اعتراض على السياسات الإسرائيلية والجرائم في قطاع غزة.

وادعى نتنياهو أن التمويل القطري لجامعات أمريكية ووسائل إعلام يستهدف «غسل أدمغة الشباب» ودفعهم إلى كراهية إسرائيل والولايات المتحدة والغرب، قبل أن يوجه اتهامات مماثلة إلى تركيا ويشن هجومًا على الرئيس رجب طيب أردوغان.

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