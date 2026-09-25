وزير شئون المجالس النيابية: قوانين الأحوال الشخصية والمحليات في حوزة البرلمان

- المستشار هاني حنا: مراعاة مصالح المواطنين في قانون التصالح الجديد

- الوزير يشيد بدور المحررين البرلمانيين: مرآة تعكس نبض الشارع وأداة موثوقة لنقل النشاط البرلماني

- الحكومة منفتحة على كل الآراء ولا تمييز بين أغلبية ومعارضة.. وميكنة شاملة لطلبات النواب لخدمة المواطن



عقد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لقاء نقاشيا موسعا مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل الفعال مع وسائل الإعلام تزامنا مع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشيوخ.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالمحررين، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد بمثابة نقطة انطلاق لسلسلة من اللقاءات الدورية المتتالية التي ستجمعه بالصحفيين، وأن أبواب الوزارة مفتوحة في خدمتهم لتسهيل أعمالهم طوال الوقت، مشيدا بالدور الوطني والمهني الكبير الذي يلعبه المحررون البرلمانيون، باعتبارهم مرآة تعكس نبض الشارع وهموم المواطن، وأداة فاعلة وموثوقة لنقل المعلومات والنشاط البرلماني والتشريعي للرأي العام بوعي وشفافية.

وشدد المستشار هاني حنا على التزام الوزارة الكامل بإصدار البيانات الصحفية وإتاحة المعلومات الموثقة بشكل دوري لوسائل الإعلام في كل ما يخص النطاق التشريعي والنيابي؛ تنفيذا لرؤية الدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحاطة الرأي العام بكل الحقائق بشفافية مطلقة، إيمانا بحق المواطن الأصيل في المعرفة، ولتكون تلك المكاشفة هي حائط الصد الأول لدحض أي شائعات.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الدور المحوري والمهام الاستراتيجية للوزارة كحلقة وصل مرنة وفعالة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحا أن الوزارة تحرص على التواجد والمشاركة الفاعلة في كل اجتماعات اللجان النوعية داخل غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، سواء من خلال الحضور الشخصي، أو عبر مشاركة ممثلي الوزارة المختصين، بجانب مشاركته في جميع الجلسات العامة للمجلسين.

وتطرق الوزير هاني حنا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب الاتصال السياسي وإدارة شئون الأعضاء بالوزارة، في التواصل الدائم والمستمر مع النواب، لتلقي طلباتهم الجماهيرية والعمل على التجاوب السريع معها، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة، كما كشف الوزير في هذا الصدد عن عمل الوزارة حاليا على إعداد وتجهيز آلية ميكنة رقمية شاملة لاستقبال طلبات النواب ومتابعة الرد عليها، بما يضمن سرعة الإنجاز وربط دوائر العمل بين النائب والوزارات المختصة لخدمة المواطن في النهاية.

وخلال اللقاء، فتح الوزير باب الحوار المباشر لتلقي أسئلة واستفسارات المحررين، حيث تطرق إلى ملامح الأجندة التشريعية المقرر أن تتقدم بها الحكومة للبرلمان، وأكد أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان على رأس الأولويات، موضحا أن الحكومة قد استوفت دورها كاملا كلبنة أساسية في إعداد هذين المشروعين وتم إرسالهما، وهما الآن في حوزة البرلمان لمناقشتهما داخل اللجان المتخصصة.

كما أوضح المستشار هاني حنا أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب قريبا، وأنه وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المتصلة بمشروع القانون والتي بدورها ستسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة، منوها على توجيهات رئيس الوزراء بأهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

واختتم المستشار هاني حنا اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تمتلك آلية للرصد اللحظي لكل الأخبار المتداولة المتعلقة بمجال عملها، للعمل على تفنيد الشائعات ومواجهتها بالمعلومات الصحيحة في أسرع وقت، معلنا عن تخصيص جلسات إحاطة نوعية سيتم عقدها مع الصحفيين من حين لآخر، للرد المباشر على أي تساؤلات، وتوضيح الفلسفة التشريعية لأي مشروع قانون تتقدم به الحكومة، منعا لأي لغط أو سوء فهم في الشارع المصري.

وأهدت شعبة المحررين البرلمانيين بنقابة الصحفيين، على هامش اللقاء، درعا تذكاريا للمستشار هاني حنا، تقديرا لجهوده وحرصه على مد جسور التواصل المستمر والشفاف مع الصحافة والإعلام، ودعمه لتيسير عمل المحررين البرلمانيين في أداء رسالتهم المهنية.