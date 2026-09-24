مصطفى بكري: أي حادث يُستغل هذه الأيام لإثارة الناس وكأننا لم نتعلم الدروس

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وتيرة الشائعات تتزايد في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن "هناك محاولات مستمرة لإيصال الناس إلى حالة اليأس والإحباط" عبر الترويج لادعاءات من قبيل "الأسعار هتزيد والاقتصاد انهار".

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ما يحدث يمثل "حربا ممنهجة"، مشيرا إلى أن "حادثا يُستغل هذه الأيام لإثارة الجماهير ضد الدولة المصرية وكأننا لم نتعلم الدروس".

وأشار إلى أن هذا النمط يندرج ضمن "حروب الجيل الرابع" التي تتخذ من "الأكاذيب والشائعات" وسيلة لـ"احتلال العقول" ودفع المواطن "لتدمير وطنه بدلا من احتلال الأرض".

ولفت إلى أن "هذه الشائعات يجري إعدادها داخل مختبرات تابعة لأجهزة مخابرات خارجية ولجماعات مناوئة" تسعى لهدم الدولة عبر اتخاذ استهداف النظام مدخلا لإسقاط الأوطان، مستشهدا بتكرار هذا السيناريو في بلدان محيطة بمصر.

ونوه بأن ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من منشورات تدعي ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت بيانا للرد على تلك المنشورات وما تروجه اللجان الإخوانية الإرهابية.

وأكد نفي الوزارة لما تتداوله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة وغير حقيقية، ولا تعكس الأسعار المطبقة في السوق المحلي حاليا.

وأشار بكري إلى حالة القلق التي انتابت المواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار، مؤكدا أن لجنة التسعير لم تجتمع، فضلا عن أن سعر برميل النفط عالميا تراجع من 107 دولارات إلى نحو 103 دولارات، وأن الموازنة العامة للدولة المعتمدة في مجلس النواب حددت السعر عند 75 دولارا للبرميل، مؤكدا أن القرار برفع الأسعار من عدمه يظل رهنا بقرار اللجنة التي لم تجتمع ولم يتحدد موعد انعقادها.