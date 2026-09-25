نتنياهو يهاجم ممداني ويتهمه بمعاداة السامية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، متهمًا إياه بمعاداة السامية وإنكار الحقيقة، وذلك أثناء سجال علني خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو مخاطبًا ممداني: "عار عليك! عار عليك لتزييفك للحقائق".

وأضاف: "عار عليك لقلب الأدوار بين الضحية والجاني، عار عليك لإنكارك للحقائق، يا سيد ممداني، منذ انتخابك عمدة لهذه المدينة، والكثير من اليهود لا يشعرون بالأمان في نيويورك. إنهم يقولون لي إنها ليست المدينة التي نتذكرها"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ودفاعًا عما فعلته إسرائيل خلال ثلاث سنوات من الحرب على غزة، قال نتنياهو زاعمًا: "إليكم حقيقة بسيطة، إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، بل إن إسرائيل منعت وقوعها، ولولا أننا أوقفنا أصدقاء السيد ممداني في حماس لفعلوا بنا الأمر ذاته".

وقبل أن يتجه نتنياهو إلى نيويورك، قال إنه سيأتي إلى الأمم المتحدة ليكشف "حقيقة جنوده الأبطال" في إشارة إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتابع مشيرًا إلى ممداني: "كما سأكشف حقيقتك".

وفي سياق متصل، اتهم تحقيق مستقل تابع للأمم المتحدة وعدة منظمات حقوقية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، جدد ممداني هجومه على نتنياهو واصفًا إياه بأنه مجرم حرب ومهندس للإبادة الجماعية، رغم تصريحه بأنه لا يملك صلاحية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال وجوده في نيويورك.