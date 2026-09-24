أبو ريدة: الشناوي أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين

رد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على سؤال حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، عن استبعاد محمد الشناوي من قائمة الفراعنة.

واستبعد حسام حسن محمد الشناوي من معسكر المنتخب الوطني في سبتمبر الجاري لمواجهة أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا 2027، والمباراة الودية أمام جنوب إفريقيا.

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، قال هاني أبو ريدة: «محمد الشناوي أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، وقدم وما زال يقدم مسيرة غنية بالعطاء والإنجازات مع منتخب مصر والنادي الأهلي. وتاريخ الشناوي ومكانته كلاعب وقائد محل تقدير واحترام كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم، ونعتز بكل ما يقدمه للكرة المصرية».

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «استبعاد محمد الشناوي قراري الفني، وطبيعي أن كل معسكر يكون اختيارات وفقًا لوجهة نظري، سواء الشناوي أو غيره».

وأضاف: «في أوقات سابقة الشناوي لعب معنا وكان انتهى مع النادي ولا يلعب وعندما شارك معنا عاد للمشاركة مع النادي».

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أنجولا في العاشرة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

ويخوض المنتخب الوطني تصفيات أمم إفريقيا 2027 ضمن المجموعة الثانية والتي تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

وفي الجولة الثانية يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب جنوب السودان خارج الديار يوم الثلاثاء المقبل، فيما تلعب أنجولا أمام مالاوي.