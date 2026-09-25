نتنياهو يزعم: «اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية أكبر كذبة في هذا القرن»

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يمثل «أكبر كذبة في هذا القرن»، مدعيًا أن جيش الاحتلال اتخذ إجراءات لحماية المدنيين خلال عملياته العسكرية في القطاع.

أضاف في تصريحات خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بعد انسحاب مجموعة كبيرة من الوفود الدبلوماسية الحاضرة؛ في رسالة اعتراض على السياسات الإسرائيلية والجرائم في قطاع غزة.

واستشهد نتنياهو بإدخال لقاحات شلل الأطفال والمساعدات الغذائية إلى غزة، كما كرر اتهامات إسرائيل لحركة حماس باستخدام المدنيين دروعًا بشرية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، قبل أن يقول: «إسرائيل لم ترتكب الإبادة الجماعية»، حسب زعمه.

- لجنة أممية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية

وتناقض رواية نتنياهو النتائج التي أعلنتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، حين خلصت إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تعرفها اتفاقية منع جريمة الإبادة، وأن هذه الأفعال ارتُكبت بنية تدمير الفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا.

وعادت اللجنة في يونيو 2026 لتؤكد أن السلطات والقوات الإسرائيلية تواصل، وفق استنتاجاتها، ارتكاب إبادة جماعية وجرائم أخرى، خصوصًا بحق الأطفال الفلسطينيين.