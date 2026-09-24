نتنياهو يهاجم الوفود المنسحبة من كلمته بالأمم المتحدة ويصفها بـ«الجبناء»

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوفود التي انسحبت من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال إلقائه كلمته، مساء الخميس، واصفًا ممثليها بـ«الجبناء»، ومطالبًا من يتبنى موقفهم بين الحاضرين بمغادرة القاعة أيضًا.

وجاء تعليق نتنياهو بعد مغادرة عدد من الوفود قاعة الجمعية العامة خلال كلمته، في مشهد احتجاجي على السياسات الإسرائيلية، فيما كانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد دعت البعثات الدبلوماسية قبل الخطاب إلى الانسحاب منه.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تدافع، إلى جانب نفسها، عن دول غادر ممثلوها القاعة، في محاولة لتبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وتأتي كلمته وسط انتقادات دولية متزايدة للحكومة الإسرائيلية بسبب العمليات في قطاع غزة وسياساتها في الضفة الغربية، فيما وجه قادة من بريطانيا وفرنسا والأردن وسوريا وقطر وتركيا انتقادات لإسرائيل خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة هذا الأسبوع.

وكانت دعوات الانسحاب من خطاب نتنياهو قد سبقت وصوله إلى المنصة، فيما شهدت نيويورك أيضًا احتجاجات بالتزامن مع وجوده للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.