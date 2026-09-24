المصري يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادا لمواجهة سيراميكا في كأس العاصمة

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء يوم الإثنين المقبل، في معسكر مغلق بالقاهرة لمدة يومين.

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من مسابقة كأس عاصمة مصر والتي ستقام يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

وأنهى الجهاز الفني للمصري الاتفاق على إقامة مباراة ودية أمام فريق سموحة، لتجهيز اللاعبين للمباريات القادمة.

كما يواصل جهاز الكرة اتصالاته مع عدد من الأندية لإقامة مباراة ودية أخرى وذلك في إطار حرص أحمد سامي على خوض أكبر عدد من المباريات الودية بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات وزيادة الانسجام والتناغم.