الأهلي يفوز على بتروجت في دوري المرتبط لرجال السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا على حساب نظيره بتروجت بنتيجة 87-83، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدور الاول التمهيدي بدوري المرتبط.

بدأ الأهلي المباراة بقوة وحسم الفترة الأولى بنتيجة 30-18، وفي الفترة الثانية انتفض بتروجت وتعادل الفريقان 46-46، ثم عاد الأهلي وتقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 72-59، قبل أن يحافظ على تفوقه في الفترة الرابعة ويحسم المباراة لصالحه بنتيجة 87-83.

وبفوزه في مباراة اليوم واصل النادي الأهلي الانتصارات في البطولة في حملة الدفاع عن لقبه.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته في بطولة دوري المرتبط بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 80-56، قبل الفوز على القناة في الجولة الثانية بنتيجة 82-62.