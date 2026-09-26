قطر تفوز على البحرين في بداية مشوار المنتخبين بكأس الخليج

استهل المنتخب القطري مشواره في كأس الخليجي العربي (خليجي 27) بالفوز على نظيره البحريني 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في السعودية.

تقدم المنتخب القطري عن طريق رأسية من بوعلام خوخي في الدقيقة 61 من عمر المباراة، فيما أضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة. من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+9.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى من نصيب أحمد فتحي لاعب قطر في الدقيقة 70 بعد بطاقتين صفراوين، فيما جاءت الثانية من نصيب عباس العصفور، لاعب البحرين في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز جمع المنتخب القطري أول 3 نقاط في البطولة، وجاء في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب الإمارات متصدر المجموعة الثانية، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الثالث.

وفي الجولة الثانية يلعب منتخب قطر أمام اليمن يوم الأحد المقبل، فيما تلعب البحرين أمام الإمارات في اليوم ذاته.