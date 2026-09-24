اعتذرت شركة كونفرس وسحبت إعلانا لأحد أحذيتها بعد موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ رأى مستخدمون أن الصورة المستخدمة في الحملة تحمل تشابها مع رموز مرتبطة بجماعة كو كلوكس كلان العنصرية ومشاهد الإعدام شنقا التي كانت تنفذها ضد الأمريكيين من أصل إفريقي.

صورة أثارت جدلا واسعا

وبحسب تقرير لصحيفة "الإندبندنت"، فقد أثارت طريقة الإضاءة وتكوين الصورة انتقادات واسعة، بعدما رأى مستخدمون أن ظل الفنانة الكورية كارينا المشاركة في الإعلان يشبه غطاء الرأس المدبب الذي ارتبط تاريخيا بجماعة كو كلوكس كلان، فيما اعتبر آخرون أن الحذائين المتدليين من يديها يشبهان جسد شخص يتعرض للإعدام شنقا.

وطُرح الحذاء عالميا في 27 أغسطس، ونشرت الصورة المثيرة للجدل عبر حسابات كونفرس على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من سبتمبر، وتصاعدت الانتقادات بعدما بدأ مستخدمون في تداول نسخة كاملة من الإعلان، قالوا إنها تجعل التشابه مع غطاء الرأس المدبب ومشهد الإعدام أكثر وضوحا.

وقالت كونفرس، المملوكة لشركة نايكي، في بيان لصحيفة "إندبندنت": "نحن آسفون نتفهم سبب كون هذه الصورة مزعجة للغاية، وندرك أننا أخطأنا في هذا الأمر"، مضيفة أنها أزالت الصورة من حساباتها وتعمل على إزالتها من جميع الأماكن التي ظهرت فيها.

انتقادات من مستخدمين وشخصيات عامة

ووفقا للتقرير، لم تتوقف الانتقادات عند مستخدمي مواقع التواصل، إذ علقت المصورة الفوتوغرافية الأمريكية ستيفاني شوارتز على الحملة عبر منصة "ثريدز"، مشيرة إلى أن الظلال والإضاءة وتكوين الصورة عناصر أساسية في عمل أي مصور، ومعتبرة أن هذه العناصر أثارت تساؤلات حول كيفية إخراج الإعلان، كما علقت الممثلة الأمريكية إيفيت نيكول براون على الصورة عبر "ثريدز"، متسائلة عما إذا كانت الصورة تمثل مشهد إعدام شنقا.

إعلان آخر يعيد الجدل

وفي الوقت نفسه، أعاد مستخدمون تداول صورة من حملة إعلانية منفصلة لكونفرس، ظهرت فيها أحذية معلقة على شجرة وربطوها بالإعلان الخاص بكارينا، بالإضافة إلى الصورة الثانية التي أعدت بالتعاون مع علامة بالمز الدنماركية، تظهر شخصا يقف على سلم وبجواره زوج من الأحذية الرياضية المعلقة من أحد فروع شجرة.

ورأى بعض مستخدمي مواقع التواصل أن الجمع بين الصورتين زاد من حدة الانتقادات، فيما وصف أحد مستخدمي "ثريدز" الصورة الثانية بأنها تعزز الرمزية المثيرة للجدل، وقال مستخدم آخر بعد نشر الصورتين جنبا إلى جنب، إن الإعلانات لا ينبغي أن تجعل الجمهور يفكر فورا في أغنية "سترينج فروت" للمغنية الأمريكية بيلي هوليداي، وهي الأغنية التي ارتبطت تاريخيا بتصوير عمليات الإعدام العنصرية بحق الأمريكيين من أصل إفريقي.