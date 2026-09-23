 رئيس وزراء باكستان: نقف جنبا إلى جنب مع السعودية لحماية سيادتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء باكستان: نقف جنبا إلى جنب مع السعودية لحماية سيادتها

إسلام آباد - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 4:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 4:20 م

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأربعاء أقوى إدانة لهجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة العربية السعودية، مشددا على أن باكستان تقف بلا تراجع جنبا إلى جنب مع السعودية لحماية سيادتها وأمنها وقدسية أقدس الأماكن الإسلامية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان أن شريف قال في رسالته بمناسبة اليوم الوطني السعودي إن أي تهديد لقدسية وأمن الحرمين الشرفين يجرح بعمق مشاهر المسلمين في أنحاء العالم، مشيرا إلى محاولة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مدينة مكة المكرمة.

وقد وصفت المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء استهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة بـ"الجُرم المشين" وأنه استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.


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