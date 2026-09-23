يائير لابيد ينتقد طريقة رد نتنياهو على تصريحات ماكرون بشأن حماس: دورك ليس كتابة التغريدات

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن نشاط حركة حماس في الضفة الغربية، معتبرًا أن الحكومة لم تتعامل مع الأزمة الدبلوماسية بالشكل المناسب.

وقال لابيد، في تدوينة صفحته عبر منصة «إكس»، إن تصريح ماكرون بشأن عدم نشاط حماس في الضفة الغربية خاطئ وهدّام، مشيرًا إلى أن مهمة الصحفيين والمعلقين هي مواجهته بالحقائق، لكن مسئولية الحكومة تتمثل في التحرك دبلوماسيًا لتغيير الواقع.

وأضاف أن إسرائيل تمر بأزمة دبلوماسية حادة تهدد أمنها، منتقدًا نتنياهو بقوله إن «دور رئيس الوزراء ليس كتابة التغريدات بل تغيير الواقع».

ورأى أن نتنياهو كان يجب عليه الاتصال مباشرة بماكرون و«توبيخه»، مضيفًا إنه يعرف ماكرون جيدًا، وأنه كان سيعترف بخطأه فور عرض الحقائق، معتبرًا أن دفعه لذلك كان سيخدم إسرائيل أكثر من المنشورات الموجهة إلى «القاعدة الانتخابية»، كما كان سيجعل قادة دول أخرى أكثر حذرًا، ويمثل مكسبًا لإسرائيل على الساحة الدولية.

وجدد لابيد انتقاده لنتنياهو على إدارته لهذا الموقف قائلًا: «وماذا حصلنا بدلاً من ذلك؟ المزيد من الدعاية الانتخابية».

وأمس الثلاثاء، شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تصريحاته التي انتقد فيها تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلل، الثلاثاء، من شأن جهود السلام في قطاع غزة، قائلًا إنها «لم تنجح في فتح أي ممر إنساني، وإن ما يحدث هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع».

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وكان ماكرون قد انتقد تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، قائلًا إنه «يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود».