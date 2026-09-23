هيئة بحرية: اشتعال النيران بسفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغًا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول المصدر داخل مضيق هرمز، الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن النيران اشتعلت في السفينة وهي تنجرف في البحر، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم، مع تسجيل إصابتين.

في المقابل، أظهرت بيانات شحن أولية اليوم الأربعاء، أن ثلاث سفن تحمل سلعا أولية عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء، انخفاضا من أربع سفن في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام البالغ نحو 15 سفينة.

وقد تتغير هذه الأرقام إذ إن بعض السفن تعمد عادة إلى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها خلال إبحارها.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع السفن عند الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش أن السفن الثلاث، ومنها ناقلة من فئة باناماكس، كانت تغادر المضيق.

وأشارت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (المفير)، عادت للظهور داخل المضيق أمس الثلاثاء، بعدما شوهدت آخر مرة خارج الممر المائي في 19 سبتمبر.

وكان مضيق هرمز ينقل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.