قوات طالبان الأفغانية تقصف مواقع حدودية باكستانية بعد إحباط إسلام آباد محاولة تسلل عبر الحدود

قصفت قوات حركة طالبان الأفغانية مواقع حدودية باكستانية الليلة الماضية، بعد أن أحبطت قوات باكستانية ما وصفته بأنه محاولة تسلل عبر الحدود من قبل مسلحين، طبقا لما ذكره مسئولون باكستانيون اليوم الأربعاء.

ونفى المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أي هجمات من قبل قوات حركة طالبان الأفغانية.

جاءت التصريحات المتضاربة بعد أيام فقط من قصف طائرات مقاتلة باكستانية مواقع في شرق أفغانستان قالت إسلام آباد إنها مخابئ للمسلحين، وهو تصعيد بين كابول وإسلام آباد يهدد جهود الوساطة من قبل القوى الإقليمية.

وفي سياق منفصل، حيدت قوات الأمن الباكستانية 8 طائرات مسيرة بدائية الصنع قالت إسلام آباد إن حركة طالبان الأفغانية أطلقتها قبل أن تتمكن من دخول مدينة كوهات الشمالية الغربية وبلدة تورخام الحدودية. وقالت السلطات إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة بدون أن تتسبب في أي أضرار، مضيفة أن هذا الإجراء يؤكد حالة اليقظة والاستعداد لباكستان على مدار الساعة.