المتحف المصري بالتحرير يستضيف الدورة الجديدة من معرض «تكون بالحوار» في نوفمبر المقبل

تعود منصة «آرت ديجيبت» التابعة لـ«كولتورفيتور» بمعرض «تكون بالحوار» إلى المتحف المصري بالتحرير، خلال الفترة من 5 إلى 14 نوفمبر 2026، بمشاركة أكثر من 20 مصمما وفنانا وحرفيا من مصر ودول مختلفة، في أكبر دورة للمعرض حتى الآن.

يقدم المعرض أعمالا في مجالات الحرفة والأزياء والمجوهرات والتصميم، حيث دُعي كل مشارك إلى تقديم عمل واحد يوضع في حوار مباشر مع جانب من المجموعة الأثرية بالمتحف، في محاولة لربط التصميم المعاصر بالماضي المادي لمصر.

تتناول الدورة الجديدة تطور تقاليد التصميم من خلال انتقال الأشخاص والأفكار والمواد بين الحضارات، وما نتج عن ذلك من تفاعل بين التقنيات والجماليات والفلسفات المختلفة. كما تسلط الضوء على الدور الذي لعبته منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تاريخ التصميم والحرفة، من خلال العمارة والزخرفة والثقافة المادية والسرديات، إلى جانب استمرار إعادة تفسير هذه العناصر وتطويرها في سياقات عالمية مختلفة.

وتشير «آرت ديجيبت»، في بيان صحفي، إلى أن المعرض يتناول التصميم باعتباره وسيلة للتعبير عن الهوية ومجالا للتبادل الثقافي، مع الحفاظ على الصلات بالتقاليد وإعادة تصورها في سياقات جديدة.

وتأتي الدورة الجديدة امتدادا للدورة السابقة التي شارك فيها عدد من الأسماء العالمية، من بينهم إنديا ماهدافي، وشارلوت كولبير، وعمر شاكيل، من خلال أعمال عُرضت داخل المتحف المصري، واستقطبت جامعين ومصممين وممثلين عن الصحافة من دول مختلفة إلى القاهرة.

وقالت نادين عبد الغفار، مؤسسة «آرت ديجيبت»: «هذه فرصة لمصممين من مصر والعالم لخوض حوار بين الماضي والحاضر، بين التراث والابتكار». وأضافت أن «تكون بالحوار» يركز على فكرة أن التصميم لم يتحرك يوماً في اتجاه واحد، وأن كل قطعة في المعرض تعكس حواراً بين الحضارات، «بين ما أعطته مصر للعالم، وما يواصل العالم إعادته إليها».

يذكر أن «آرت ديجيبت» تأسست على يد نادين عبد الغفار، وهي منصة متعددة التخصصات تهتم بالفنون والتراث الثقافي المصري. ومن أبرز مشاريعها معرض «الأبد هو الآن»، الذي يقام في مواقع تاريخية من بينها أهرامات الجيزة، ويربط بين التراث المصري والفن المعاصر، واحتفل في عام 2025 بمرور خمس سنوات على انطلاقه.

ومنذ عام 2019، وسعت «آرت ديجيبت» نشاطها على المستوى الدولي، من خلال تقديم فنانين مصريين في معارض فنية عالمية، وتنظيم معارض خارج مصر، وإطلاق مبادرات تشمل البودكاست وسلاسل المحاضرات والبرامج المجتمعية.

وتعمل مشاريع «آرت ديجيبت» تحت رعاية اليونسكو، وتستند إلى قيم الاستدامة وإتاحة الوصول والحوار الثقافي، فيما تجمع منصة «كولتورفيتور» الشقيقة هذه المبادرات تحت مظلة واحدة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بهدف تفعيل المساحات الثقافية وتعزيز التبادل الإبداعي العالمي في مجالات الفنون البصرية والتصميم والسينما والتراث والموسيقى.