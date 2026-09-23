مسئول عراقي: شركات المناولة الأرضية اعتذرت عن تقديم خدماتها للطائرات الإيرانية خشية من العقوبات

أكد مصدر عراقي مسئول، اليوم الأربعاء، أن وزارة النقل وسلطة الطيران المدني العراقية لا تتحملان مسئولية عدم استقبال الطائرات الإيرانية، موضحًا أن شركات المناولة والخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم خدماتها لها خشية تعرضها لعقوبات أمريكية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن وزارة النقل لا تتحمل مسئولية عدم استقبال الطائرات الإيرانية، فيما تتولى سلطة الطيران المدني، التابعة لمجلس الوزراء، منح الموافقات وفق مبدأ التعامل بالمثل مع الجانب الإيراني، وبما ينسجم مع القوانين الدولية المنظمة للطيران.

وأضاف أن الأمر يتعلق بشركات المناولة والخدمات الأرضية، وهي شركات خاصة متعاقدة مع شركات الطيران الإيرانية لتقديم الخدمات اللازمة بعد الهبوط وقبل الإقلاع، بما في ذلك مناولة الأمتعة وتنظيم إجراءات صعود المسافرين.

وأوضح أن هذه الشركات اعتذرت عن تقديم خدماتها لشركات الطيران الإيرانية خشية التعرض للعقوبات، مشيرًا إلى أن المطارات العراقية تتيح للشركات الخاصة تقديم خدماتها مقابل أجور، ولا تتدخل في طبيعة تعاقداتها مع شركات الطيران.



ودخلت الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ الأربعاء، في إطار إجراءات تستهدف قطاع الطيران الإيراني، بعدما أعلنت واشنطن عزمها فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، وفق وكالة «فرانس برس».



وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن العقوبات الجديدة الاثنين، بوصفها جزءًا من سلسلة إجراءات تستهدف قطاع الطيران الإيراني، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، في ظل تعثر العمليات العسكرية.