هبوط طائرة إيرانية في الصين رغم العقوبات الأمريكية

هبطت طائرة تجارية تابعة لشركة «ماهان» الإيرانية في الصين، الأربعاء، رغم دخول عقوبات أميركية جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، وتهديدها بمعاقبة أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية.

وأفادت وكالة «فرانس برس»، بأن الطائرة التجارية الإيرانية هبطت في الصين، رغم تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المتعاملين مع شركات الطيران الإيرانية.

ووفقًا لموقع «فلايت رادار 24» لتتبع حركة الطيران، بأن طائرة من طراز «إيرباص إيه 340» أقلعت من طهران وهبطت نحو الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي في مدينة كانتون جنوب الصين.

ودخلت الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ الأربعاء، في إطار إجراءات تستهدف قطاع الطيران الإيراني، بعدما أعلنت واشنطن عزمها فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أعلن العقوبات الجديدة الاثنين، بوصفها جزءًا من سلسلة إجراءات تستهدف قطاع الطيران الإيراني، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، في ظل تعثر العمليات العسكرية.