عباس شومان: تدريب معلمي الأزهر على لغة الإشارة تمهيدا لفتح فصول للصم لأول مرة

أعلن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، انطلاق المرحلة الثانية، المستوى المتقدم، لتدريب الوعاظ والواعظات على لغة الإشارة، بعد نجاح المرحلة الأولى.

جاء ذلك في ختام احتفال اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يعقد هذا العام تحت شعار "إعلان حقوق الإنسان للأشخاص الصم"، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة أركان للتنمية المستدامة، في مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر.

كما أعلن شومان انطلاق المرحلة الأولى للتدريب على لغة الإشارة للمعلمين والمعلمات في قطاع المعاهد الأزهرية، تمهيدا لفتح فصول للصم لأول مرة في المعاهد الأزهرية، وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة أركان للتنمية المستدامة.