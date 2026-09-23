عون: لبنان وسوريا بديلان مناسبان عند حصول توترات في المنطقة

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، أن لبنان وسوريا يتمتعان بموقع مميز على البحر المتوسط يؤهلهما أن يكونا بديلاً مناسباً عند حصول توترات أو مشاكل في المنطقة.

وقال عون، خلال استقباله اليوم وفدا رسمياً سوريا ضم كلا من وزراء الاقتصاد محمد نضال الشعار، والصحة مصعب العلي، والسياحة مازن الصالحاني، والزراعة باسل سويدان، والنقل يعرب بدر وآخرين، بحضور وعدد من رجال الاعمال، إن "هذه الزيارة مؤشر على صحة العلاقة بين البلدين"، لافتاً إلى "تعليقه أهمية كبيرة على فكرة كان طرحها في الجامعة العربية والعراق حول التكامل الاقتصادي في المنطقة على غرار الاتحاد الأوروبي".

وأضاف، "هناك قدرات كبيرة في المنطقة يجب علينا تفعيلها من خلال العلاقات المتوازنة والاحترام المتبادل"، مشيدا بـ "المواقف التي تدعو إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين على قاعدة التكامل والتوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشئون الداخلية.

بدوره، قال وزير الاقتصاد السوري الشعار: "نأتي اليوم إلى لبنان بقلوب ملؤها الشوق والحنين، وحرمنا من هذه العلاقة خلال 60 عاماً، والآن نفتح صفحة جديدة، صفحة سلام ومحبة وصدق وإخلاص وتوازن في العلاقات".

وأضاف، "أن وجودنا ليس من أجل منافسة اللبنانيين اقتصادياً وتجارياً كشركات سورية، لأنه لا يمكننا منافسة شعب "هو منا ونحن منه"، ويجب أن نؤسس لنظام اقتصادي قوي وننطلق بعدها إلى العالم كمسار مهم بدل أن نكون قاعدة هشة كما هو الوضع حالياً."

وتابع الشعار "نحن أصحاب الأعمال والمال في سوريا، شكّلنا مجلس الأعمال السوري- اللبناني برئاسة ليلى سلمان، كما قام لبنان بخطوة مماثلة وتولى خليل عرب رئاسة المجلس اللبناني".

ودعا إلى إنشاء كيانات اقتصادية تسهم في النهضة في كل من لبنان وسوريا وهو ما يحتاجه البلدان بشكل سريع ، مشددا على قدرات القطاع الخاص، وأنه المحرك الأساسي للتنمية والنهضة الاقتصادية، وبأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الرافع لأي تنمية اقتصادية