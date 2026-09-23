 فقدان أوزان وطلبات علاج دون استجابة.. شهادات من سجن النقب تكشف ظروف احتجاز قاسية بحق أسرى غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 1:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

فقدان أوزان وطلبات علاج دون استجابة.. شهادات من سجن النقب تكشف ظروف احتجاز قاسية بحق أسرى غزة


نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 1:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 1:24 م

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن أسرى قطاع غزة في سجن النقب يواجهون ظروف احتجاز قاسية، تتخللها اعتداءات متكررة وحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، وفق إفادات وثقها محامي الهيئة خلال زيارته الأخيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشهادات أظهرت فقدانًا كبيرًا في أوزان عدد من الأسرى، ومعاناتهم من أمراض وآلام مستمرة، إلى جانب وجود طلبات للعلاج لم تلقَ استجابة، ما يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية.

وأضافت أن إفادات الأسرى تضمنت الحديث عن اقتحامات متكررة وأعمال قمع وضرب وإهانات، فضلًا عن نقص الملابس ومستلزمات النظافة، وتقييد حصولهم على الاحتياجات اليومية.

وأشارت الهيئة إلى أن ظروف الاحتجاز وما يرافقها من ممارسات تترك «آثارًا نفسية قاسية على الأسرى».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك