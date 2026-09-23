قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن أسرى قطاع غزة في سجن النقب يواجهون ظروف احتجاز قاسية، تتخللها اعتداءات متكررة وحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، وفق إفادات وثقها محامي الهيئة خلال زيارته الأخيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشهادات أظهرت فقدانًا كبيرًا في أوزان عدد من الأسرى، ومعاناتهم من أمراض وآلام مستمرة، إلى جانب وجود طلبات للعلاج لم تلقَ استجابة، ما يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية.

وأضافت أن إفادات الأسرى تضمنت الحديث عن اقتحامات متكررة وأعمال قمع وضرب وإهانات، فضلًا عن نقص الملابس ومستلزمات النظافة، وتقييد حصولهم على الاحتياجات اليومية.

وأشارت الهيئة إلى أن ظروف الاحتجاز وما يرافقها من ممارسات تترك «آثارًا نفسية قاسية على الأسرى».