أوباما يساند رمضان صبحي: يمر بابتلاء وعليه الصبر

وجّه يوسف أوباما، لاعب بيراميدز، رسالة دعم إلى رمضان صبحي، زميله السابق في الملاعب، بعد تأييد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، مؤكدًا تمنياته بعودته إلى كرة القدم بصورة أفضل.

وقال أوباما في تصريحات عبر «أون سبورت»: «رمضان يمر بابتلاء، وعليه الصبر، وأتمنى عودته بشكل أفضل».

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت طعن رمضان صبحي ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، ليظل القرار قائمًا حتى عام 2029.

وفي سياق آخر، كشف أوباما عن أبرز اللاعبين الذين يرى أنهم تركوا بصمة خلال مسيرته، واختار أيمن حفني، وشيكابالا، ومصطفى فتحي، وأحمد عيد عبد الملك، وعبد الله السعيد ضمن قائمة اللاعبين الذين استمتع باللعب إلى جوارهم.

وعلى مستوى الأجانب الذين شاركوا معه في بيراميدز، اختار فيستون ماييلي، بينما وقع اختياره في الزمالك على الثنائي سيف الدين الجزيري وكابونجو كاسونجو.

وأوضح أوباما أن اختياراته الأخيرة جاءت لأسباب تتجاوز المستوى الفني، قائلًا: «اخترتهم لأسباب خارج كرة القدم، هناك لاعبون آخرون شكوا النادي، وبالتالي لن أختارهم الأفضل».

كما تحدث عن اللاعبين الذين يرى أنهم كانوا يستحقون الانضمام إلى منتخب مصر، واختار أحمد الشناوي وأحمد سامي ومحمود مرعي.

ويواصل أوباما ظهوره مع بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة موكوينا، حيث شارك في 6 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.